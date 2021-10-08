 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

07 октября

Популярное

Братчанина будут судить за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Братчанина будут судить за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек обвиняется в реабилитации нацизма

20-летний житель Братска обвиняется по ч.1 ст.354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

По версии следствия, в мае 2020 года молодой человек разместил фотографии Адольфа Гитлера на сайте акции шествия «Бессмертный полк онлайн» для их дальнейшей трансляции.

Преступление выявили сотрудники отдела УФСБ России по Иркутской области.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
реабилитация нацизма

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области заведующий складом аэродрома сливал авиатопливо
В Иркутской области заведующий складом аэродрома сливал авиатопливо
Происшествия, 08.10.2021
Выносить топливо с объекта ему помогали охранник и кладовщик
В Улан-Удэ пассажир «подрезал» у таксиста телефон
В Улан-Удэ пассажир «подрезал» у таксиста телефон
Происшествия, 08.10.2021
Украденным телефон вор пользовался сам
В Бурятии водитель фуры выпал из кабины и погиб
В Бурятии водитель фуры выпал из кабины и погиб
Происшествия, 07.10.2021
Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности
Жительница Бурятии убила сожителя «со психу»
Жительница Бурятии убила сожителя «со психу»
Происшествия, 07.10.2021
Убийца сперва соврала, как всё было на самом деле, но после её замучила совесть
В Иркутске мошенники обманули покупателей участков на 24 млн
В Иркутске мошенники обманули покупателей участков на 24 млн
Происшествия, 07.10.2021
Следователи допросили по делу более 500 свидетелей
В Иркутской области будут судить контрабандистов леса
В Иркутской области будут судить контрабандистов леса
Происшествия, 07.10.2021
Незаконной торговлей леса ОПГ занималась пять лет
Житель Бурятии стащил карту у пьяной односельчанки
Житель Бурятии стащил карту у пьяной односельчанки
Происшествия, 07.10.2021
После кражи сельчанин приехал в Улан-Удэ
Братчанин после ДТП выдумал угон своей машины
Братчанин после ДТП выдумал угон своей машины
Происшествия, 07.10.2021
Мужчина решил обманом скрыть свою вину в аварии  
Жителя Иркутской области заперли в погребе из-за долга в 1000 рублей
Жителя Иркутской области заперли в погребе из-за долга в 1000 рублей
Происшествия, 07.10.2021
Мужчины угрожали жертве пневматическим пистолетом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^