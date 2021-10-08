Братчанина будут судить за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Молодой человек обвиняется в реабилитации нацизма



20-летний житель Братска обвиняется по ч.1 ст.354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».



По версии следствия, в мае 2020 года молодой человек разместил фотографии Адольфа Гитлера на сайте акции шествия «Бессмертный полк онлайн» для их дальнейшей трансляции.



Преступление выявили сотрудники отдела УФСБ России по Иркутской области.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

