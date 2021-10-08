В Иркутске начальника отдела полиции задержали за крупную взятку

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Его обвиняют в получении взятки в 200 тысяч



В Иркутске задержали начальника отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское». Он подозревается в получении взятки, сообщает СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, в конце 2020 года начальник отдела полиции через посредника получил от гражданина КНР взятку в размере 200 тысяч рублей. Взятка предназначалась за способствование в принятии решения о переквалификации преступных действий сожительницы взяткодателя - обвиняемой по уголовному делу, предусматривающей более мягкое наказание.



Начальник отдела полиции был задержан на рабочем месте. По месту его жительства и на работе проведены обыски.



Органы предварительного следствия готовят в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.



- Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного ранее, в отношении посредника преступления – бывшего начальника пункта полиции №3 (дислокация с. Хомутово) отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское». Он подозревается в совершении трёх получений взятки.



Проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.

