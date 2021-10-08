Его обвиняют в получении взятки в 200 тысяч
В Иркутске задержали начальника отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское». Он подозревается в получении взятки, сообщает СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в конце 2020 года начальник отдела полиции через посредника получил от гражданина КНР взятку в размере 200 тысяч рублей. Взятка предназначалась за способствование в принятии решения о переквалификации преступных действий сожительницы взяткодателя - обвиняемой по уголовному делу, предусматривающей более мягкое наказание.
Начальник отдела полиции был задержан на рабочем месте. По месту его жительства и на работе проведены обыски.
Органы предварительного следствия готовят в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
- Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного ранее, в отношении посредника преступления – бывшего начальника пункта полиции №3 (дислокация с. Хомутово) отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское». Он подозревается в совершении трёх получений взятки.
Проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.
В Иркутске начальника отдела полиции задержали за крупную взятку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его обвиняют в получении взятки в 200 тысяч
Выносить топливо с объекта ему помогали охранник и кладовщик
Украденным телефон вор пользовался сам
ДТП произошло в Баунтовском районе
Также выросло число мошенничеств
Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности
Убийца сперва соврала, как всё было на самом деле, но после её замучила совесть
Мужчина совершил кражу в Ульяновске
Следователи допросили по делу более 500 свидетелей
Незаконной торговлей леса ОПГ занималась пять лет
Начата доследственная проверка
После кражи сельчанин приехал в Улан-Удэ
Мужчина решил обманом скрыть свою вину в аварии
Девушка обокрала бывшего сожителя
Мужчины угрожали жертве пневматическим пистолетом