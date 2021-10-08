Выносить топливо с объекта ему помогали охранник и кладовщик
Нижнеудинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении авиатоплива в отношении трёх местных жителей и одного жителя Иркутска. Двое из них обвиняются в присвоении чужого имущества, совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, а остальные – в пособничестве, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый трудился в коммерческой организации, занимающейся авиаперелётами в границах Нижнеудинского района, заведующим складом авиационного топлива. С мая по декабрь 2020 года он сливал топливо для реактивного двигателя марки ТС-1 высшего сорта.
Заручившись поддержкой охранника и кладовщика, завскладом выносил топливо за пределы охраняемой территории. Путём внесения ложных сведений в отчетную документацию списал украденное авиатопливо с подотчёта предприятия.
Часть топлива заведующий складом продал в Нижнеудинске, а другую часть - с помощью своего родственника, живущего в Иркутске, через Интернет.
Всего украдено топливо объёмом более 800 литров на общую сумму более 30 тыс. рублей.
Преступление было пресечено сотрудниками транспортной полиции.
В настоящее время уголовное дело направлено в Нижнеудинский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В Иркутской области заведующий складом аэродрома сливал авиатопливо
Происшествия, Фото:
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