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В Бурятии получил тяжёлые травмы водитель «Вольво»

В Бурятии получил тяжёлые травмы водитель «Вольво»
Происшествия, 
ДТП произошло в Баунтовском районе

7 октября в Баунтовском районе Бурятии в ДТП попал 47-летний водитель «Вольво».

Около 17.30 часов в 43 километрах от села Багдарин автомобиль опрокинулся.

- В результате ДТП водитель с тяжёлыми травмами госпитализирован в районную больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло смертельное ДТП в Прибайкальском районе. Погиб водитель большегруза «Скания». Его фура опрокинулась, а так как мужчина не был пристёгнут, он выпал из кабины.



ДТП

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