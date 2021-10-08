ДТП произошло в Баунтовском районе
7 октября в Баунтовском районе Бурятии в ДТП попал 47-летний водитель «Вольво».
Около 17.30 часов в 43 километрах от села Багдарин автомобиль опрокинулся.
- В результате ДТП водитель с тяжёлыми травмами госпитализирован в районную больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло смертельное ДТП в Прибайкальском районе. Погиб водитель большегруза «Скания». Его фура опрокинулась, а так как мужчина не был пристёгнут, он выпал из кабины.
В Бурятии получил тяжёлые травмы водитель «Вольво»
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