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В Иркутске мошенники обманули покупателей участков на 24 млн

В Иркутске мошенники обманули покупателей участков на 24 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи допросили по делу более 500 свидетелей

В Иркутске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с земельными участками, об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, с 2013-го по 2016 годы двое мошенников подделывали документы для регистрации права собственности на земельные участки в Иркутске. В этом им помогал сотрудник управлении Росреестра. Затем участки оформляли на фиктивных лиц и продавали покупателям, которые не догадывались о незаконности сделок.

- Преступления совершались путём обмана с целью систематического извлечения преступного дохода в крупном и особо крупном размерах. Ущерб от преступной деятельности обвиняемых составил около 24 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела были установлены и допрошены более 500 свидетелей, проведено более 100 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических, оценочных, - сообщили в следственном управлении.

Объём материалов уголовного дела составил 200 томов. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Свердловский районный суд для рассмотрения.


мошенничество

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