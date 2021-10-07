Незаконной торговлей леса ОПГ занималась пять лет
Шестеро жителей Иркутской области в составе организованной преступной группы с 2014 по 2019 годы занимались приобретением и переработкой незаконно вырубленного леса. Всего было уничтожено свыше 97 тысяч кубометров. Стоимость древесины составила около 470 миллионов рублей.
ОПГ использовала подконтрольные фирмы, в том числе зарегистрированные на подставных лиц.
Впоследствии незаконно вырубленную древесину в рамках заключённых международных контрактов члены ОПГ экспортировали в страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Вырученные от продажи свыше 290 миллионов рублей, используя подконтрольные фирмы, ввели в легальный экономический оборот.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Одна из обвиняемых находятся под домашним арестом, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области будут судить контрабандистов леса
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