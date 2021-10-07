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В Забайкалье вандалы разрушили надпись «Победа»

В Забайкалье вандалы разрушили надпись «Победа»
Происшествия, 
Начата доследственная проверка

6 октября в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в городе Краснокаменск Забайкальского края неизвестные разрушили памятную надпись, посвящённую Победе в Великой Отечественной войне. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

По информации социальных медиа, вандалы разрушили надпись «Победа», ограждение и искусственные деревья в краснокаменском парке имени Сергея Покровского.

- Следователи приступили к производству неотложных процессуальных и иных мероприятий. Совместно с сотрудники полиции устанавливают причастных к инциденту лиц, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.


вандализм

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