В Забайкалье вандалы разрушили надпись «Победа»

Начата доследственная проверка



6 октября в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в городе Краснокаменск Забайкальского края неизвестные разрушили памятную надпись, посвящённую Победе в Великой Отечественной войне. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.



По информации социальных медиа, вандалы разрушили надпись «Победа», ограждение и искусственные деревья в краснокаменском парке имени Сергея Покровского.



- Следователи приступили к производству неотложных процессуальных и иных мероприятий. Совместно с сотрудники полиции устанавливают причастных к инциденту лиц, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.





