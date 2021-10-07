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В Улан-Удэ воровка после кражи пряталась у знакомого

В Улан-Удэ воровка после кражи пряталась у знакомого
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка обокрала бывшего сожителя

Сотрудники полиции задержали 29-летнюю улан-удэнку за кражу денег со счёта, сообщили в МВД по Бурятии.

Девушка попросила у бывшего сожителя в пользование банковскую карту, так как своей у неё сейчас нет. Однако карту, на счету которой было 15 тысяч рублей, так и не вернула.

Обналичив и забрав себе деньги, воровка скрылась. Сначала она уехала в Бичурский район, затем пряталась у знакомого в Тулунже.

Все деньги она потратила.

Свою вину задержанная признала. Ранее она была неоднократно судимая за кражи. Сейчас на неё возбудили новое уголовное дело.
кража

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