В Улан-Удэ воровка после кражи пряталась у знакомого

Девушка обокрала бывшего сожителя



Сотрудники полиции задержали 29-летнюю улан-удэнку за кражу денег со счёта, сообщили в МВД по Бурятии.



Девушка попросила у бывшего сожителя в пользование банковскую карту, так как своей у неё сейчас нет. Однако карту, на счету которой было 15 тысяч рублей, так и не вернула.



Обналичив и забрав себе деньги, воровка скрылась. Сначала она уехала в Бичурский район, затем пряталась у знакомого в Тулунже.



Все деньги она потратила.



Свою вину задержанная признала. Ранее она была неоднократно судимая за кражи. Сейчас на неё возбудили новое уголовное дело.

