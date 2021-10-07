Жителя Иркутской области заперли в погребе из-за долга в 1000 рублей

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчины угрожали жертве пневматическим пистолетом



31-летний житель посёлка Качуг стал жертвой разбойников, заточивших его в погребе.



Трое мужчин распивали спиртные напитки. Один из них рассказал о приятеле, который должен ему тысячу рублей. Около 22 часов мужчины пошли к должнику. При этом у одного из них при себе был пневматический пистолет. Войдя в дом, требуя вернуть долг, они приставили оружие к голове задолжавшего мужчины.



Должник пояснил, что деньги должен не он, а их общая знакомая и предложил в счёт долга свой мобильный телефон. Это предложение не удовлетворило присутствующих. Они силой принудили его написать долговую расписку, а затем заперли его в погребе.



В полицию обратился отец потерпевшего.



В итоге подозреваемых задержали, а их освободили.



- Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой), части 1 статьи 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы). В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

