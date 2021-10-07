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В Иркутской области пропавшую 7 лет назад женщину опознали по скелетированным останкам

В Иркутской области пропавшую 7 лет назад женщину опознали по скелетированным останкам
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина пропала в 2014 году, уйдя за грибами

Эксперты-криминалисты, детально изучив ДНК найденных фрагментов костных останков, установили личность пожилой женщины, которая в августе 2014 года в Черемховском районе Иркутской области отправилась за грибами и не вернулась. Тогда, семь лет назад, больше месяца наружные службы полиции и оперативные сотрудники искали её, но безуспешно.

Недавно в шести километрах от города Черемхово местные жители, собирая дикоросы, наткнулись на человеческие останки. Полицейские изучили найденный материал, а проведённые специалистами экспертно-криминалистического центра исследования позволили установить, что погибшая – та самая женщина, пропавшая семь лет назад.

- Это не единичный для нас случай, - пояснила начальник отдела биологических экспертиз и исследований экспертно-криминалистического центра Татьяна Матвеева, - на конец третьего квартала 2021 года мы провели в рамках экспертизы и с помощью федеральной базы геномной информации около 30 подобных опознаний.

В экспертно-криминалистическом центре выполняется 43 вида экспертиз из 49 возможных в системе МВД, а лаборатории оснащены новейшим оборудованием мирового уровня.

- Когда нет возможности сделать восстановление внешнего облика по фотографиям, на помощь приходит ДНК-анализ, который даёт конечный, точный результат, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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