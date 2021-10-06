В Иркутской области мальчику, на которого упали футбольные ворота, заплатят 100 тысяч

Инцидент произошёл прошлой осенью



В октябре прошлого года в городе Слюдянка Иркутской области на спортивном объекте на ребёнка упали незакреплённые ворота для мини-футбола. Мальчик получил травмы.



Ответственные лица не приняли достаточные меры, необходимые для предотвращения несчастного случая, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В суд был направлен иск о взыскании компенсации морального вреда. Слюдянский районный суд требования удовлетворил. Центр спорта, культуры и досуга Слюдянки выплатит в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.



