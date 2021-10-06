 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 октября

05 октября

Популярное

В Иркутской области мальчику, на которого упали футбольные ворота, заплатят 100 тысяч

В Иркутской области мальчику, на которого упали футбольные ворота, заплатят 100 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл прошлой осенью

В октябре прошлого года в городе Слюдянка Иркутской области на спортивном объекте на ребёнка упали незакреплённые ворота для мини-футбола. Мальчик получил травмы.

Ответственные лица не приняли достаточные меры, необходимые для предотвращения несчастного случая, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суд был направлен иск о взыскании компенсации морального вреда. Слюдянский районный суд требования удовлетворил. Центр спорта, культуры и досуга Слюдянки выплатит в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

несчастный случай компенсация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ будут судить бомжа, напавшего на девочек
В Улан-Удэ будут судить бомжа, напавшего на девочек
Происшествия, 06.10.2021
Грабитель напал на детей у железнодорожного моста
В центре Улан-Удэ сбили мать с ребёнком на руках
В центре Улан-Удэ сбили мать с ребёнком на руках
Происшествия, 06.10.2021
По предварительным данным, девушка-водитель поехала на красный сигнал светофора
В Бурятии активно ловят браконьеров с рыбой
В Бурятии активно ловят браконьеров с рыбой
Происшествия, 06.10.2021
Жители районов республики вылавливают рыбу сетями
В Бурятии женщина ударила ножом сожителя из-за SMS
В Бурятии женщина ударила ножом сожителя из-за SMS
Происшествия, 06.10.2021
Ревнивая жительница республики отправится за решётку
В Иркутской области женщина сбила пешехода и не поняла этого
В Иркутской области женщина сбила пешехода и не поняла этого
Происшествия, 06.10.2021
Пострадавшую женщину-пешехода доставили в больницу
Жительница Бурятии, убившая отца своих детей, избежала колонии
Жительница Бурятии, убившая отца своих детей, избежала колонии
Происшествия, 06.10.2021
Мать убитого мужчины просила прекратить уголовное дело в отношении виновной
В Иркутской области пьяный 17-летний подросток вёз в машине свою дочь
В Иркутской области пьяный 17-летний подросток вёз в машине свою дочь
Происшествия, 06.10.2021
Юный отец отказался от медосвидетельствования
В Улан-Удэ модель после ДТП потеряла шансы на карьеру
В Улан-Удэ модель после ДТП потеряла шансы на карьеру
Происшествия, 06.10.2021
После наезда автомобиля девушка не может не то, что ходить на каблуках, а нормально жить

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^