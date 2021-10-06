Инцидент произошёл прошлой осенью
В октябре прошлого года в городе Слюдянка Иркутской области на спортивном объекте на ребёнка упали незакреплённые ворота для мини-футбола. Мальчик получил травмы.
Ответственные лица не приняли достаточные меры, необходимые для предотвращения несчастного случая, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В суд был направлен иск о взыскании компенсации морального вреда. Слюдянский районный суд требования удовлетворил. Центр спорта, культуры и досуга Слюдянки выплатит в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.
В Иркутской области мальчику, на которого упали футбольные ворота, заплатят 100 тысяч
Происшествия, Фото:
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