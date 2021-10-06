Забайкалец, ударивший сотрудника ГИБДД бутылкой, сядет в колонию

Парень был пьян



В Забайкальском крае 20-летний житель села Джилинда предстал перед судом по обвинению в насилии в отношении полицейского.



Вечером 6 июля пьяный молодой человек управлял автомобилем. На 311 км федеральной автодороги его машину остановили сотрудники ГИБДД. Они отстранили водителя от управления.



С учётом позднего времени и удалённости от населённого пункта сотрудники полиции с согласия водителя и пассажира повезли их на служебном автомобиле в посёлок Ясногорск. В это время нарушитель стеклянной бутылкой сзади ударил по голове сотрудника, управляющего автомобилем. Нападавший схватил его руками за шею, чтобы нанести травму и убежать из машины.



Действия молодого человека удалось предотвратить. Потерпевшему причинена закрытая черепно-мозговая травма.



На суде парень раскаялся и принёс извинения потерпевшему. Суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в краевой прокуратуре.



