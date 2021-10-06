Пострадавшую женщину-пешехода доставили в больницу
Сегодня около восьми часов утра на улице Советская в городе Слюдянка произошёл наезд на пешехода, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
По предварительной информации, 59-летняя женщина, управляя автомобилем «Митсубиси», не убедившись в безопасности своих действий, сбила женщину-пешехода, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.
- Я выезжала из двора на улицу Советскую, справа была машина красного цвета, она была достаточно далеко. Он показал светом, что можете проезжать. Я посмотрела налево, там тоже машин не было. Я стала заворачивать, когда стала заворачивать, почувствовала толчок или удар. Я не понимаю, что произошло. После этого я стала парковаться на левую сторону и увидела, что женщина под колёсами, - рассказала водитель.
В результате произошедшего 42-летняя пострадавшая с различными травмами доставлена в медицинское учреждение.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области женщина сбила пешехода и не поняла этого
Происшествия, Фото:
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