Юный отец отказался от медосвидетельствования
В Тулунском районе Иркутской области задержали 17-летнего подростка, который, будучи пьяным, вёз в автомобиле свою двухлетнюю дочь.
- На днях в Тулунском районе инспекторы ДПС заметили «ВАЗ 2106», водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Было принято решение об остановке автомобиля. За рулём находился 17-летний подросток с признаками опьянения. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался. Также в салоне авто без детского удерживающего устройства была его двухлетняя дочь, - рассказали в УГИБДД по Иркутской области.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (отказ от прохождения освидетельствования) и части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей). В отношении его матери был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Также за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей к административной ответственности был привлечён и сам юный отец.
В Иркутской области пьяный 17-летний подросток вёз в машине свою дочь
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нападавшего задержали росгвардейцы
Юный отец отказался от медосвидетельствования
В основном совершались кражи
После наезда автомобиля девушка не может не то, что ходить на каблуках, а нормально жить
Мужчина отработает 240 часов
Вандалы пока не найдены
Всего на железнодорожных объектах в крае было травмировано 15 человек
Когда мужчина образумился, было уже поздно
Убийца нанёс несколько ножевых ранений
Вандалам не помешало даже приствольное металлическое ограждение
Мужчина увёл девочку в лес, где убил её
Аферисты обманывали около 20 пожилых людей
Убийца спрятал тело и заколотил дверь
Мужчину спасла его сожительница
Одну машину юный рецидивист всё же сумел завести