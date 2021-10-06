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В Иркутской области пьяный 17-летний подросток вёз в машине свою дочь

В Иркутской области пьяный 17-летний подросток вёз в машине свою дочь
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Юный отец отказался от медосвидетельствования

В Тулунском районе Иркутской области задержали 17-летнего подростка, который, будучи пьяным, вёз в автомобиле свою двухлетнюю дочь.

- На днях в Тулунском районе инспекторы ДПС заметили «ВАЗ 2106», водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Было принято решение об остановке автомобиля. За рулём находился 17-летний подросток с признаками опьянения. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался. Также в салоне авто без детского удерживающего устройства была его двухлетняя дочь, - рассказали в УГИБДД по Иркутской области.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (отказ от прохождения освидетельствования) и части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей). В отношении его матери был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Также за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей к административной ответственности был привлечён и сам юный отец.

водители алкогольное опьянение

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