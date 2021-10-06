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Летом на курортах Бурятии тяжких преступлений не было

Летом на курортах Бурятии тяжких преступлений не было
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В основном совершались кражи

По итогам летнего сезона в курортных местах Бурятии зарегистрировано 33 преступления. Речь идёт, в основном, о кражах чужого имущества. Большая часть - в Прибайкальском, Кабанском и Селенгинском районах. Тяжких и особо тяжких преступлений не зафиксировано, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Вместе с тем, в местах массового отдыха граждан выявлено и задокументировано 22 правонарушения, связанных с распитием алкоголя в общественных местах, а также появлением отдыхающих в состоянии опьянения.

Сотрудники ДПС в результате рейдов к административной ответственности за нарушения ПДД привлекли свыше тысячи водителей. Более 260 автомобилистов в состоянии опьянения отстранены от управления транспортными средствами.

курорты кража

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