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Житель Иркутской области сядет на 10 лет за убийство девочки

Житель Иркутской области сядет на 10 лет за убийство девочки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина увёл девочку в лес, где убил её

В Иркутской области вынесли приговор 42-летнему жителю Слюдянского района, который убил четырёхлетнюю девочку.

Днём 24 июня 2004 года мужчина в компании знакомых распивал спиртные напитки на территории посёлка Утулик Слюдянского района. Затем они проехали в район базы отдыха «Утулик», где на дороге им встретилась четырёхлетняя девочка. Водитель автомобиля посадил ребёнка в салон. Пока его знакомые продолжили распивать алкоголь, мужчина увёл девочку в лес, где убил её, закопал тело и скрылся.

- Следователи СК в ходе планомерной работы по изучению уголовных дел прошлых лет возобновили производство предварительного следствия. Совместно с сотрудниками уголовного розыска удалось установить местонахождение ключевых свидетелей по данному уголовному делу. После их допроса была установлена причастность жителя Слюдянского района к исчезновению малолетней, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий мужчина был задержан.

Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным. Приговором суда ему назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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