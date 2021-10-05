Житель Иркутской области сядет на 10 лет за убийство девочки

Мужчина увёл девочку в лес, где убил её



В Иркутской области вынесли приговор 42-летнему жителю Слюдянского района, который убил четырёхлетнюю девочку.



Днём 24 июня 2004 года мужчина в компании знакомых распивал спиртные напитки на территории посёлка Утулик Слюдянского района. Затем они проехали в район базы отдыха «Утулик», где на дороге им встретилась четырёхлетняя девочка. Водитель автомобиля посадил ребёнка в салон. Пока его знакомые продолжили распивать алкоголь, мужчина увёл девочку в лес, где убил её, закопал тело и скрылся.



- Следователи СК в ходе планомерной работы по изучению уголовных дел прошлых лет возобновили производство предварительного следствия. Совместно с сотрудниками уголовного розыска удалось установить местонахождение ключевых свидетелей по данному уголовному делу. После их допроса была установлена причастность жителя Слюдянского района к исчезновению малолетней, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий мужчина был задержан.



Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным. Приговором суда ему назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

