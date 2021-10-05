В Иркутске мошенники заставляли бабушек заворачивать деньги в простыни

Аферисты обманывали около 20 пожилых людей



В Иркутске полицейские задержали мошенников, специализировавшихся на хищении денег у пенсионеров. Аферисты представлялись родственниками, попавшими в беду, а для решения выдуманной проблемы просили пожилых людей завернуть деньги в простыню или полотенце и отдать таксисту, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



В конце сентября в дежурные части полиции в Иркутске обратились 15 пожилых людей. На стационарные телефоны им звонили якобы их родственники или близкие люди и говорили о том, что стали виновниками ДТП. В дальнейшем в разговор вступал «следователь», который призывал их уладить ситуацию. Для этого требовалось собрать все имеющиеся деньги и завернуть в постельное белье или полотенце, а затем передать подъехавшему автомобилисту. Доверчивые пенсионеры передавали водителям от 50 до 350 тысяч рублей.



По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».



Вскоре вероятных аферистов задержали сотрудники уголовного розыска. В машине подозреваемых обнаружены свыше 1,7 миллиона рублей наличными, а также иные вещественные доказательства. В их числе полотенца, в которые пострадавшие пенсионеры могли заворачивать деньги.



В дальнейшем один из задержанных, 20-летний студент иркутского вуза, дал признательные показания. Он рассказал, что подобным образом похитил деньги примерно у 20 пожилых иркутян. Молодой человек помещён под стражу.



В настоящее время следователи устанавливают всех мошенников.



После завершения необходимых следственных действий изъятые у аферистов деньги будут возвращены обманутым пенсионерам.

