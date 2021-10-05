В Бурятии спасли свинью из горящего сарая

Пожар случился ночью



В ночь со 2 на 3 октября в селе Романовка Баунтовского района Бурятия загорелся сарай. Владельцы успели эвакуировать из горящего строения живущую там свинью.



На момент прибытия пожарных сарай был охвачен огнём. В результате пожара сгорели сарай и находящийся в нём мотоцикл.



Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в 21-ом Баунтовском отряде государственной пожарной службы Бурятии.





