Пожар случился ночью
В ночь со 2 на 3 октября в селе Романовка Баунтовского района Бурятия загорелся сарай. Владельцы успели эвакуировать из горящего строения живущую там свинью.
На момент прибытия пожарных сарай был охвачен огнём. В результате пожара сгорели сарай и находящийся в нём мотоцикл.
Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в 21-ом Баунтовском отряде государственной пожарной службы Бурятии.
В Бурятии спасли свинью из горящего сарая
Происшествия, Фото:
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