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Житель Иркутской области предложил сотруднику ГИБДД 750 рублей

Житель Иркутской области предложил сотруднику ГИБДД 750 рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель незаконно перевозил лом чёрного металла

В Боханском районе Иркутской области во время несения службы наряд ДПС на 114 км автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда остановил автомобиль «ВАЗ-21053». Водитель перевозил лом чёрного металла без соответствующих документов.

34-летний мужчина за несоставление постановления об административном правонарушении предложил сотруднику полиции 750 рублей. Деньги он положил в ящик патрульной автомашины. После чего полицейский вызвал следственно-оперативную группу.

Возбуждено дело по статье «Мелкое взяточничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
взятка ГИБДД

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