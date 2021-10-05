Житель Иркутской области предложил сотруднику ГИБДД 750 рублей

Водитель незаконно перевозил лом чёрного металла



В Боханском районе Иркутской области во время несения службы наряд ДПС на 114 км автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда остановил автомобиль «ВАЗ-21053». Водитель перевозил лом чёрного металла без соответствующих документов.



34-летний мужчина за несоставление постановления об административном правонарушении предложил сотруднику полиции 750 рублей. Деньги он положил в ящик патрульной автомашины. После чего полицейский вызвал следственно-оперативную группу.



Возбуждено дело по статье «Мелкое взяточничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

