Водитель незаконно перевозил лом чёрного металла
В Боханском районе Иркутской области во время несения службы наряд ДПС на 114 км автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда остановил автомобиль «ВАЗ-21053». Водитель перевозил лом чёрного металла без соответствующих документов.
34-летний мужчина за несоставление постановления об административном правонарушении предложил сотруднику полиции 750 рублей. Деньги он положил в ящик патрульной автомашины. После чего полицейский вызвал следственно-оперативную группу.
Возбуждено дело по статье «Мелкое взяточничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области предложил сотруднику ГИБДД 750 рублей
Происшествия, Фото:
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