В Бурятии дотла сгорела дача на Байкале

Пожар обнаружили слишком поздно



Ранним утром 5 октября вблизи города Бабушкин Кабанского района Бурятии произошёл пожар на берегу Байкала. Там сгорела дача.



- На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнем полностью. Открытое горение было ликвидировано за 47 минут. Ввиду позднего обнаружения спасти строение не удалось: дом был уничтожен полностью на площади 80 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Причина пожара устанавливается.







