Пожар обнаружили слишком поздно
Ранним утром 5 октября вблизи города Бабушкин Кабанского района Бурятии произошёл пожар на берегу Байкала. Там сгорела дача.
- На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнем полностью. Открытое горение было ликвидировано за 47 минут. Ввиду позднего обнаружения спасти строение не удалось: дом был уничтожен полностью на площади 80 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара устанавливается.
В Бурятии дотла сгорела дача на Байкале
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар обнаружили слишком поздно
Спасатели залезли через окно
Выросло количество и самих пожаров
Мужчину приговорили к длительному лишению свободы
В Улан-Удэ произошёл очередной «автобусный» скандал
Вора быстро вычислили
Поняв, что стала жертвой аферистов, девушка пыталась разжалобить их
«Чёрные» лесорубы попались с поличным
Кража произошла в Доме культуры
С детьми и родителями провели профилактическую беседу
Нетрезвый водитель врезался в дерево
Были смыты надписи, оскорбляющие память жертв массовых репрессий
Самогон изъяли и уничтожили
Инцидент произошёл на горнолыжном комплексе в 2020 году
Синтетические наркотики поступали в Бурятию из Новосибирска и Читы