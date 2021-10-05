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В Бурятии дотла сгорела дача на Байкале

В Бурятии дотла сгорела дача на Байкале
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар обнаружили слишком поздно

Ранним утром 5 октября вблизи города Бабушкин Кабанского района Бурятии произошёл пожар на берегу Байкала. Там сгорела дача.

- На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнем полностью. Открытое горение было ликвидировано за 47 минут. Ввиду позднего обнаружения спасти строение не удалось: дом был уничтожен полностью на площади 80 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причина пожара устанавливается.



пожар

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