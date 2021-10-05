 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 октября

04 октября

Популярное

Житель Иркутской области устроил кровавую резню в доме вора

Житель Иркутской области устроил кровавую резню в доме вора
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину приговорили к длительному лишению свободы

38-летний житель города Усть-Кут признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство ещё двух лиц, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В августе 2020 года мужчина, вооружившись огнестрельным оружием, пришёл в дом к мужчине, который ранее обокрал квартиру его родителей. Он устроил беспорядочную стрельбу по хозяину дома и его друзьям. Затем достал нож и нанёс всем множественные ножевые ранения.

Погибли два человека. Двум пострадавшим удалось убежать, впоследствии им оказали медицинскую помощь.

Приговором Усть-Кутского городского суда с участием присяжных заседателей мужчина признан виновным. Ему назначено 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
убийство убийство двух и более лиц

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области устроил кровавую резню в доме вора
Житель Иркутской области устроил кровавую резню в доме вора
Происшествия, 05.10.2021
Мужчину приговорили к длительному лишению свободы
В Улан-Удэ маршрутчик довёл юную пассажирку до слёз
В Улан-Удэ маршрутчик довёл юную пассажирку до слёз
Происшествия, 05.10.2021
В Улан-Удэ произошёл очередной «автобусный» скандал
Улан-удэнка, поверив в денежный подарок, передала все данные мошенникам
Улан-удэнка, поверив в денежный подарок, передала все данные мошенникам
Происшествия, 05.10.2021
Поняв, что стала жертвой аферистов, девушка пыталась разжалобить их  
В Иркутске школьники выкладывали на рельсы камни
В Иркутске школьники выкладывали на рельсы камни
Происшествия, 05.10.2021
С детьми и родителями провели профилактическую беседу
В пригороде Иркутска восстановили мемориал после акта вандализма
В пригороде Иркутска восстановили мемориал после акта вандализма
Происшествия, 04.10.2021
Были смыты надписи, оскорбляющие память жертв массовых репрессий
В Улан-Удэ будут судить группу закладчиков
В Улан-Удэ будут судить группу закладчиков
Происшествия, 04.10.2021
Синтетические наркотики поступали в Бурятию из Новосибирска и Читы
В Иркутске в школе распылили газовый баллончик
В Иркутске в школе распылили газовый баллончик
Происшествия, 04.10.2021
Медицинская помощь понадобилась двоим ученикам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^