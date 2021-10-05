Житель Иркутской области устроил кровавую резню в доме вора

Мужчину приговорили к длительному лишению свободы



38-летний житель города Усть-Кут признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство ещё двух лиц, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В августе 2020 года мужчина, вооружившись огнестрельным оружием, пришёл в дом к мужчине, который ранее обокрал квартиру его родителей. Он устроил беспорядочную стрельбу по хозяину дома и его друзьям. Затем достал нож и нанёс всем множественные ножевые ранения.



Погибли два человека. Двум пострадавшим удалось убежать, впоследствии им оказали медицинскую помощь.



Приговором Усть-Кутского городского суда с участием присяжных заседателей мужчина признан виновным. Ему назначено 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

