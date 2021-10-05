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Улан-удэнец прикарманил забытый в туалете кафе телефон

Улан-удэнец прикарманил забытый в туалете кафе телефон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вора быстро вычислили

В Советском районе Улан-Удэ раскрыта кража оставленного без присмотра имущества. Ночью 2 октября неизвестный украл дорогой телефон, забытый клиенткой в уборной кафе. Ущерб составил 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подозреваемый был задержан на следующий день сотрудниками уголовного розыска. Он признался в содеянном и выдал чужую вещь.

Ранее 18-летний молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, нигде не учится и не работает.

Возбуждено уголовное дело о краже.


кража

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