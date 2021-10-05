Кража произошла в Доме культуры
Полицейские задержали подозреваемого в краже ноутбука из Дома культуры в Октябрьском районе Улан-Удэ.
Заявление о преступлении поступило в полицию 15 сентября. Работница ДК рассказала, что ноутбук пропал во время ремонтных работ. Ущерб составил 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские раскрыли кражу – вором оказался 39-летний мужчина, который занимался в ДК установкой стеклопакетов. Он украл ноутбук из актового зала.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В Улан-Удэ мастер по установке окон украл ноутбук
Происшествия, Фото:
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