В Улан-Удэ мастер по установке окон украл ноутбук

Кража произошла в Доме культуры



Полицейские задержали подозреваемого в краже ноутбука из Дома культуры в Октябрьском районе Улан-Удэ.



Заявление о преступлении поступило в полицию 15 сентября. Работница ДК рассказала, что ноутбук пропал во время ремонтных работ. Ущерб составил 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские раскрыли кражу – вором оказался 39-летний мужчина, который занимался в ДК установкой стеклопакетов. Он украл ноутбук из актового зала.



Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.





