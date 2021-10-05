С детьми и родителями провели профилактическую беседу
3 октября на 5188 километре ВСЖД в Иркутске дети накладывают камни на железнодорожные рельсы. Юных хулиганов из локомотива увидел машинист грузового поезда. Он сообщил в дежурную часть транспортной полиции.
Оказалось, что камни выкладывали на рельсы двое третьеклассников. Они играли на путях без присмотра взрослых. Транспортные полицейские оперативно забрали детей с места повышенной опасности.
- Родителей школьников привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также провели со всеми участниками профилактическую беседу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутске школьники выкладывали на рельсы камни
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