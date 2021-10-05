В Иркутске школьники выкладывали на рельсы камни

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте

С детьми и родителями провели профилактическую беседу



3 октября на 5188 километре ВСЖД в Иркутске дети накладывают камни на железнодорожные рельсы. Юных хулиганов из локомотива увидел машинист грузового поезда. Он сообщил в дежурную часть транспортной полиции.



Оказалось, что камни выкладывали на рельсы двое третьеклассников. Они играли на путях без присмотра взрослых. Транспортные полицейские оперативно забрали детей с места повышенной опасности.



- Родителей школьников привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также провели со всеми участниками профилактическую беседу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.







