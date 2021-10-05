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В Иркутске школьники выкладывали на рельсы камни

В Иркутске школьники выкладывали на рельсы камни
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
С детьми и родителями провели профилактическую беседу

3 октября на 5188 километре ВСЖД в Иркутске дети накладывают камни на железнодорожные рельсы. Юных хулиганов из локомотива увидел машинист грузового поезда. Он сообщил в дежурную часть транспортной полиции.

Оказалось, что камни выкладывали на рельсы двое третьеклассников. Они играли на путях без присмотра взрослых. Транспортные полицейские оперативно забрали детей с места повышенной опасности.

- Родителей школьников привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также провели со всеми участниками профилактическую беседу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



дети железная дорога

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