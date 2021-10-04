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В пригороде Иркутска восстановили мемориал после акта вандализма

В пригороде Иркутска восстановили мемориал после акта вандализма
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Были смыты надписи, оскорбляющие память жертв массовых репрессий

Мемориал жертвам политических репрессий, расположенный рядом с посёлком Пивовариха в Иркутской области, восстановлен после совершения акта вандализма. Со звонницы, информационных стендов и стены памяти, на которой находятся фотографии расстрелянных в годы сталинских репрессий, смыты надписи, оскорбляющие память о жертвах массовых репрессий. Неизвестные нанесли их краской из баллончиков.

- Информация о совершении акта вандализма передана в полицию. Мы надеемся, что её сотрудники в максимально короткое время смогут установить и задержать людей, которые осквернили память расстрелянных, – рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

В августе этого года была завершена реконструкция мемориала жертвам политических репрессий. Она шла больше года. Специалисты установили звонницу, стенды с информацией о политических репрессиях, шесть стен памяти. На них нанесли 12,5 тысяч фамилий расстрелянных и захороненных на территории всей Иркутской области. Также на мемориале сделали площадь для проведения памятных массовых мероприятий, дорожки из мраморной крошки, провели озеленение, установили скамейки и урны, смонтировали освещение. Реконструкцию мемориала провели по просьбам родственников расстрелянных. На эти цели из внебюджетных источников было выделено 30,8 млн рублей.

Захоронение рядом с посёлком Пивовариха является первым таким местом, обнаруженным в России. Его нашли в 1989 году. По данным архивов ФСБ, в годы массовых политических репрессий на территории Иркутской области было расстреляно около 15 тысяч человек. Во время проведения реконструкции мемориала было принято решение нанести на стены памяти все известные фамилии расстрелянных, не только в Пивоварихе, а во всей Иркутской области. Уточнение списка шло более года. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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