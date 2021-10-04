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Улан-удэнца обворовала женщина во время объятий

Улан-удэнца обворовала женщина во время объятий
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воровка прикинулась, что знакома с прохожим

Вечером 29 сентября 48-летний улан-удэнец шёл в магазин за покупками. Возле торговой точки к нему подошли женщина и мужчина. Женщина спросила, не узнал ли он её, и сделала вид, что давно знакома с ним.

В разговоре собеседница попросила занять ей 200 рублей. Улан-удэнец вынул из кармана пачку купюр и дал ей нужную сумму. Женщина передала их своему спутнику и продолжила общение с мужчиной. В разговоре она несколько раз его обняла, приглашая распить с ней спиртное, однако мужчина отказался и ушёл домой.

Подходя к дому, горожанин обнаружил, что из нагрудного кармана куртки пропали 30 тысяч рублей, и обратился в полицию.

Полицейские задержали воровку – 35-летнюю улан-удэнку. В ноябре прошлого года она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание как раз за имущественные преступления.

Украденные деньги она потратила на покупку алкоголя, продуктов и оплатила номер в гостинице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


По информации МВД по Бурятии
кража

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