Улан-удэнца обворовала женщина во время объятий

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».











По информации МВД по Бурятии

Вечером 29 сентября 48-летний улан-удэнец шёл в магазин за покупками. Возле торговой точки к нему подошли женщина и мужчина. Женщина спросила, не узнал ли он её, и сделала вид, что давно знакома с ним.В разговоре собеседница попросила занять ей 200 рублей. Улан-удэнец вынул из кармана пачку купюр и дал ей нужную сумму. Женщина передала их своему спутнику и продолжила общение с мужчиной. В разговоре она несколько раз его обняла, приглашая распить с ней спиртное, однако мужчина отказался и ушёл домой.Подходя к дому, горожанин обнаружил, что из нагрудного кармана куртки пропали 30 тысяч рублей, и обратился в полицию.Полицейские задержали воровку – 35-летнюю улан-удэнку. В ноябре прошлого года она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание как раз за имущественные преступления.Украденные деньги она потратила на покупку алкоголя, продуктов и оплатила номер в гостинице.