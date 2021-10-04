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Житель Иркутской области напал на киоск с футболкой на голове и с канцелярским ножом

Житель Иркутской области напал на киоск с футболкой на голове и с канцелярским ножом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступник отправится за решётку на 5 лет и 6 месяцев

В Нижнеудинске суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого за хищения имущества жителя города Зима. Он признан виновным в разбое, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Разбой произошёл в сентябре 2020 года. Мужчина решил ограбить торговый павильон на перроне железнодорожного вокзала станции Нижнеудинск. Дождавшись удобного момента, когда вокруг не будет людей, он надел на голову футболку и зашёл в киоск.

Угрожая продавцу лезвием от канцелярского ножа, потребовал передать ему деньги и вещи. Испугавшись, женщина выложила на прилавок свои 600 рублей.

Нападавшего вычислили. Выяснилось, что преступление мужчина совершил в период неотбытого наказания по предыдущему приговору суда.

Суд назначил мужчине 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
разбой

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