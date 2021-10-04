Преступник отправится за решётку на 5 лет и 6 месяцев
В Нижнеудинске суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого за хищения имущества жителя города Зима. Он признан виновным в разбое, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Разбой произошёл в сентябре 2020 года. Мужчина решил ограбить торговый павильон на перроне железнодорожного вокзала станции Нижнеудинск. Дождавшись удобного момента, когда вокруг не будет людей, он надел на голову футболку и зашёл в киоск.
Угрожая продавцу лезвием от канцелярского ножа, потребовал передать ему деньги и вещи. Испугавшись, женщина выложила на прилавок свои 600 рублей.
Нападавшего вычислили. Выяснилось, что преступление мужчина совершил в период неотбытого наказания по предыдущему приговору суда.
Суд назначил мужчине 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Житель Иркутской области напал на киоск с футболкой на голове и с канцелярским ножом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Фура перевернулась на федеральной трассе
Воровка прикинулась, что знакома с прохожим
Работники магазина обнаружили кражу только при инвентаризации
Улан-удэнец намеревался продать собранный «урожай»
Преступник отправится за решётку на 5 лет и 6 месяцев
Трамвай неудачно прошёл поворот
Пожар произошёл в квартире в пятиэтажке
Виновник пожара устанавливается
Мужчина ранее был судим за убийство
Процесс издевательства над животным развеселил селенгинских живодёрок
В Иркутском районе сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием двух автомобилей
Транспортного полицейского пытался подкупить гражданин Таджикистана
Движение трамваев парализовал микроавтобус
Авария произошла ночью
Пассажиры скончались на месте аварии