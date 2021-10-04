Пожар произошёл в квартире в пятиэтажке
4 октября в 07:42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Ангарске. К месту происшествия выехали два пожарных подразделения с автолестницей, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
На момент прибытия пожарных из трёхкомнатной квартиры на втором этаже шёл густой чёрный дым. По лестничным маршам при помощи спасательных устройств были эвакуированы 20 человек, в том числе четыре ребёнка.
- В комнате на кровати был обнаружен 81-летний хозяин квартиры. Мужчину без сознания эвакуировали из горящей квартиры. В дальней спальне была найдена пожилая женщина. Четверо пожарных вытащили её на покрывале в изолирующем спасательном устройстве на улицу, где передали врачам скорой помощи. Там же в квартире была найдена кошка, которую вынесли на свежий воздух и передали соседям. На кухне квартиры, где произошел пожар, огнём повреждена мебель и домашние вещи на площади 6 квадратных метров, - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда Ангарска Александр Скопинцев.
На месте работали дознаватели МЧС России. Специалисты установили, что возможной причиной произошедшего могло послужить короткое замыкание электропроводки. В настоящее время проводится экспертиза для установления точной причины пожара.
В Ангарске пожарные вытащили из горящей квартиры мужчину, женщину и кошку
Происшествия, Фото:
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