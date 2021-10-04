В Бурятии горел расселённый дом

Виновник пожара устанавливается



Сегодня утром в городе Закаменск произошёл пожар в расселённом доме, сообщает группа «Закамна-инфо. 24/7». Горела двухкомнатная квартира в многоэтажном нежилом доме.



В тушении были задействованы семь человек пожарной части 22, звено из газодымозащитной службы.



Причина, ущерб и виновное лицо устанавливаются.



По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

