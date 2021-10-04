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Житель Иркутской области получил три года колонии за хранение конопли

Житель Иркутской области получил три года колонии за хранение конопли
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина ранее был судим за убийство

34-летний житель посёлка Тельма получил реальный срок за хранение 25 кг конопли.

Коноплю мужчина собрал в октябре 2020 года и до января 2021-го хранился в своём доме для личного употребления. Зимой полицейские пришли к мужчине и изъяли три мешка и одно ведро, наполненные коноплёй.

- Местный житель признал вину в совершённом преступлении, активно способствовал расследованию преступления. При рассмотрении дела в суде занял аналогичную позицию. Установлено, что мужчина ранее судим за убийство и освободился из мест лишения свободы в 2016 году. У подсудимого на момент совершения преступления на иждивении находились беременная сожительница, малолетняя дочь, отец-инвалид и престарелая бабушка. Тем не менее, эти обстоятельства не смогли сломить его желание «расслабиться» незаконным путём, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.

Приговором суда мужчина осуждён к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.



наркотики

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