Забайкалец напал на девушку с молотком и ограбил её

Парень несколько раз ударил жертву по голове молотком



20-летнему жителю Борзи предъявлено обвинение за разбой.



По данным следствия, 29 сентября около 22 часов в городе Борзя обвиняемый в состоянии опьянения напал на 17-летнюю девушку. Он нанёс ей несколько ударов молотком по голове, а затем похитил у неё мобильный телефон Iphone, ключи от автомобиля Toyota Caldina, на котором скрылся с места происшествия.



Подозреваемый был задержан через несколько часов в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников полиции.



Обвиняемого заключили под стражу. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности.



Следователям предстоит установить всю картину произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

