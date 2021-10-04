Парень несколько раз ударил жертву по голове молотком
20-летнему жителю Борзи предъявлено обвинение за разбой.
По данным следствия, 29 сентября около 22 часов в городе Борзя обвиняемый в состоянии опьянения напал на 17-летнюю девушку. Он нанёс ей несколько ударов молотком по голове, а затем похитил у неё мобильный телефон Iphone, ключи от автомобиля Toyota Caldina, на котором скрылся с места происшествия.
Подозреваемый был задержан через несколько часов в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников полиции.
Обвиняемого заключили под стражу. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Следователям предстоит установить всю картину произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкалец напал на девушку с молотком и ограбил её
Происшествия, Фото:
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