 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 октября

03 октября

Популярное

В Ангарске столкнулись рейсовый автобус и «Лада»

В Ангарске столкнулись рейсовый автобус и «Лада»
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Начата доследственная проверка

По предварительной информации, днём 3 октября в городе Ангарске на пересечении улиц Ленина и Мира произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем «Лада Гранта». На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось 17 пассажиров, в медицинское учреждение для осмотра доставлено 14 человек, из них 4 c травмами, им оказывается вся необходимая помощь. Детей среди пострадавших нет.

По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области начата доследственная проверка.

- В настоящее время на месте работают следователи и сотрудники полиции. Следствием будет изучена необходимая техническая документация. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ДТП Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ангарчанину назначили обязательные работы за пиратское ПО
Ангарчанину назначили обязательные работы за пиратское ПО
Происшествия, 03.10.2021
Ущерб правообладателю превысил 370 тысяч рублей
В Улан-Удэ грузовик манипулятором оборвал провода
В Улан-Удэ грузовик манипулятором оборвал провода
Происшествия, 03.10.2021
Электричество пропало более чем на четыре часа
В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка
В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка
Происшествия, 02.10.2021
Пострадавший мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии
В Иркутске водитель «Хонды» снёс ограждения и перевернулся
В Иркутске водитель «Хонды» снёс ограждения и перевернулся
Происшествия, 02.10.2021
В момент ДТП в машине находился только водитель
В Бурятии дважды горело сено
В Бурятии дважды горело сено
Происшествия, 02.10.2021
Пожары случились в двух районах республики
В Бурятии с начала года на пожарах в домах погибли 33 человека
В Бурятии с начала года на пожарах в домах погибли 33 человека
Происшествия, 02.10.2021
Жителям частного сектора напоминают о пожарной безопасности 
В Улан-Удэ сбили перебегавшего на «красный» пенсионера
В Улан-Удэ сбили перебегавшего на «красный» пенсионера
Происшествия, 02.10.2021
Пожилого пешехода госпитализировали в больницу
В Улан-Удэ сбили пятиклассника
В Улан-Удэ сбили пятиклассника
Происшествия, 02.10.2021
Ребёнка госпитализировали в ДРКБ
Омуль на восемь миллионов рублей изъяли у ОПГ в Бурятии
Омуль на восемь миллионов рублей изъяли у ОПГ в Бурятии
Происшествия, 01.10.2021
Двое участников ОПГ убежали, бросив набитую омулем машину
В Улан-Удэ ищут очевидцев крупной аварии с четырьмя автомобилями
В Улан-Удэ ищут очевидцев крупной аварии с четырьмя автомобилями
Происшествия, 01.10.2021
По версии одной из участниц аварии, виновником ДТП мог быть северокореец

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^