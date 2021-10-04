Начата доследственная проверка
По предварительной информации, днём 3 октября в городе Ангарске на пересечении улиц Ленина и Мира произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем «Лада Гранта». На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось 17 пассажиров, в медицинское учреждение для осмотра доставлено 14 человек, из них 4 c травмами, им оказывается вся необходимая помощь. Детей среди пострадавших нет.
По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области начата доследственная проверка.
- В настоящее время на месте работают следователи и сотрудники полиции. Следствием будет изучена необходимая техническая документация. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Ангарске столкнулись рейсовый автобус и «Лада»
Происшествия, Фото:
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