В Ангарске столкнулись рейсовый автобус и «Лада»

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Начата доследственная проверка



По предварительной информации, днём 3 октября в городе Ангарске на пересечении улиц Ленина и Мира произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем «Лада Гранта». На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось 17 пассажиров, в медицинское учреждение для осмотра доставлено 14 человек, из них 4 c травмами, им оказывается вся необходимая помощь. Детей среди пострадавших нет.



По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области начата доследственная проверка.



- В настоящее время на месте работают следователи и сотрудники полиции. Следствием будет изучена необходимая техническая документация. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

