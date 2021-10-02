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В Иркутске водитель «Хонды» снёс ограждения и перевернулся

В Иркутске водитель «Хонды» снёс ограждения и перевернулся
Происшествия,  Фото:gibdd.38
В момент ДТП в машине находился только водитель

Сегодня утром в Иркутске на улице Лермонтова произошло ДТП.

При выезде на место дорожные полицейские установили, что 18-летний иркутянин, двигаясь на автомашине «Хонда Аккорд» со стороны НИИ ИрГТУ в направлении ООТ «Восточно Сибирский институт МВД», не справившись с управлением, допустил наезд на дорожные сооружения и металлические ограждения, а после опрокидывание автомобиля.

В момент ДТП в автомобиле находился один водитель. В настоящее время полицейские работают на месте автоаварии, сообщает УГИБДД по Иркутской области.

Иркутск ДТП

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