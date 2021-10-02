В Иркутске водитель «Хонды» снёс ограждения и перевернулся

В момент ДТП в машине находился только водитель
Сегодня утром в Иркутске на улице Лермонтова произошло ДТП.
При выезде на место дорожные полицейские установили, что 18-летний иркутянин, двигаясь на автомашине «Хонда Аккорд» со стороны НИИ ИрГТУ в направлении ООТ «Восточно Сибирский институт МВД», не справившись с управлением, допустил наезд на дорожные сооружения и металлические ограждения, а после опрокидывание автомобиля.
В момент ДТП в автомобиле находился один водитель. В настоящее время полицейские работают на месте автоаварии, сообщает УГИБДД по Иркутской области.
В момент ДТП в машине находился только водитель
Пожары случились в двух районах республики
Дом выгорел изнутри
Вещи пропавшего ещё не обнаружены
Жителям частного сектора напоминают о пожарной безопасности
Пожилого пешехода госпитализировали в больницу
Ребёнка госпитализировали в ДРКБ
Двое участников ОПГ убежали, бросив набитую омулем машину
По версии одной из участниц аварии, виновником ДТП мог быть северокореец
Причина смерти пока не установлена
Женщина простила обидчика
«Инвестируя», женщина лишилась почти четверти миллиона
Мужчине грозит до 20 лет колонии
Пенсионерка не раз созванивалась с мошенниками
Вооружённого грабителя спугнула уверенная продавщица