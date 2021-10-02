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В Бурятии подожгли строящийся дом

В Бурятии подожгли строящийся дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дом выгорел изнутри

Вчера, 1 октября, в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в строящемся кирпичном доме. На момент прибытия пожарных было возгорание внутри строения, горела кровля.

Открытое горение было ликвидировано за 26 минут. В результате пожара сгорела крыша, дом выгорел изнутри на общей площади 80 квадратных метров. Предположительно, причиной пожара послужил поджог, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар

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