Дом выгорел изнутри
Вчера, 1 октября, в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в строящемся кирпичном доме. На момент прибытия пожарных было возгорание внутри строения, горела кровля.
Открытое горение было ликвидировано за 26 минут. В результате пожара сгорела крыша, дом выгорел изнутри на общей площади 80 квадратных метров. Предположительно, причиной пожара послужил поджог, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии подожгли строящийся дом
Происшествия, Фото:
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