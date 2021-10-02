В Бурятии с начала года на пожарах в домах погибли 33 человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Жителям частного сектора напоминают о пожарной безопасности



В Бурятии подходит ежегодная профилактическая операция «Отопительный сезон», в рамках которой особое внимание уделяется возможным рискам и соблюдению гражданами мер пожарной безопасности.



Так, за восемь месяцев с начала года в жилом секторе Бурятии зарегистрировано 644 пожара, в которых погибли 33 человека, ещё 35 человек получили травмы различной степени тяжести.



В ходе подворовых обходов инспекторы надзорной деятельности разъясняют жителям о том, что пожары происходят из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, отсутствия предтопочного листа, неисправности электропроводки, розеток, щитков, электронагревательных приборов, использование неисправных обогревателей и кустарного производства.



Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует людям быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, не оставлять детей без присмотра.

