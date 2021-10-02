Жителям частного сектора напоминают о пожарной безопасности
В Бурятии подходит ежегодная профилактическая операция «Отопительный сезон», в рамках которой особое внимание уделяется возможным рискам и соблюдению гражданами мер пожарной безопасности.
Так, за восемь месяцев с начала года в жилом секторе Бурятии зарегистрировано 644 пожара, в которых погибли 33 человека, ещё 35 человек получили травмы различной степени тяжести.
В ходе подворовых обходов инспекторы надзорной деятельности разъясняют жителям о том, что пожары происходят из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, отсутствия предтопочного листа, неисправности электропроводки, розеток, щитков, электронагревательных приборов, использование неисправных обогревателей и кустарного производства.
Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует людям быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, не оставлять детей без присмотра.
В Бурятии с начала года на пожарах в домах погибли 33 человека
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителям частного сектора напоминают о пожарной безопасности
Пожилого пешехода госпитализировали в больницу
Ребёнка госпитализировали в ДРКБ
Двое участников ОПГ убежали, бросив набитую омулем машину
По версии одной из участниц аварии, виновником ДТП мог быть северокореец
Причина смерти пока не установлена
Женщина простила обидчика
«Инвестируя», женщина лишилась почти четверти миллиона
Мужчине грозит до 20 лет колонии
Пенсионерка не раз созванивалась с мошенниками
Вооружённого грабителя спугнула уверенная продавщица
Грабителя разыскали росгвардейцы
Алкоголь молодой человек распил со своими знакомыми
Грабитель залез на третий этаж через балкон
Смертельное ДТП произошло на трассе «Байкал»