Мужчине грозит до 20 лет колонии
42-летнему жителю города Нерчинск Забайкальского края предъявлено обвинение по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». Его заключили под стражу.
Как сообщал «Байкал-Daily», по версии следствия, 26 сентября обвиняемый обманом привёл девятилетнюю девочку в свой дом, где изнасиловал. После преступления мужчина скрылся, но был задержан спустя два дня.
Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкальца арестовали за изнасилование девятилетней девочки
Происшествия, Фото:
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