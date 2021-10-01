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Забайкальца арестовали за изнасилование девятилетней девочки

Забайкальца арестовали за изнасилование девятилетней девочки
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчине грозит до 20 лет колонии

42-летнему жителю города Нерчинск Забайкальского края предъявлено обвинение по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». Его заключили под стражу.

Как сообщал «Байкал-Daily», по версии следствия, 26 сентября обвиняемый обманом привёл девятилетнюю девочку в свой дом, где изнасиловал. После преступления мужчина скрылся, но был задержан спустя два дня.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
изнасилование

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