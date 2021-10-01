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Жительнице Иркутской области вместо костюмов прислали обрезки картона

Жительнице Иркутской области вместо костюмов прислали обрезки картона
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пенсионерка не раз созванивалась с мошенниками

Трое жителей Шелехова в сентябре получили посылки с нарезанным картоном и другими вещами вместо ожидаемого товара. Все жертвы мошенников заказывали вещи, увидев рекламу в популярной соцсети, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Девушка пыталась приобрести спортивный костюм с атрибутикой сборной России, а получила ночную сорочку.

Мужчина вместо автомобильных чехлов обнаружил детскую кепку.

В другом случае с 70-летней жительницей мошенники несколько раз созванивались. Убедив пенсионерку на покупку сразу трёх костюмов, они сообщили ей, что товар упакован и готовится к отправке.

Придя в почтовое отделение за товаром, шелеховчанка не нашла опись посылки и вскрыла её вместе с сотрудниками почты. В картонной коробке оказалась нарезанная макулатура и женская сорочка.
мошенничество

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