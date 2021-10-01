Пенсионерка не раз созванивалась с мошенниками
Трое жителей Шелехова в сентябре получили посылки с нарезанным картоном и другими вещами вместо ожидаемого товара. Все жертвы мошенников заказывали вещи, увидев рекламу в популярной соцсети, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Девушка пыталась приобрести спортивный костюм с атрибутикой сборной России, а получила ночную сорочку.
Мужчина вместо автомобильных чехлов обнаружил детскую кепку.
В другом случае с 70-летней жительницей мошенники несколько раз созванивались. Убедив пенсионерку на покупку сразу трёх костюмов, они сообщили ей, что товар упакован и готовится к отправке.
Придя в почтовое отделение за товаром, шелеховчанка не нашла опись посылки и вскрыла её вместе с сотрудниками почты. В картонной коробке оказалась нарезанная макулатура и женская сорочка.
Жительнице Иркутской области вместо костюмов прислали обрезки картона
Происшествия, Фото:
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