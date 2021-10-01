Жительнице Иркутской области вместо костюмов прислали обрезки картона

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пенсионерка не раз созванивалась с мошенниками



Трое жителей Шелехова в сентябре получили посылки с нарезанным картоном и другими вещами вместо ожидаемого товара. Все жертвы мошенников заказывали вещи, увидев рекламу в популярной соцсети, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Девушка пыталась приобрести спортивный костюм с атрибутикой сборной России, а получила ночную сорочку.



Мужчина вместо автомобильных чехлов обнаружил детскую кепку.



В другом случае с 70-летней жительницей мошенники несколько раз созванивались. Убедив пенсионерку на покупку сразу трёх костюмов, они сообщили ей, что товар упакован и готовится к отправке.



Придя в почтовое отделение за товаром, шелеховчанка не нашла опись посылки и вскрыла её вместе с сотрудниками почты. В картонной коробке оказалась нарезанная макулатура и женская сорочка.

