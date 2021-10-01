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В Улан-Удэ мужчина не смог расплатиться за алкоголь и сбежал с ним

В Улан-Удэ мужчина не смог расплатиться за алкоголь и сбежал с ним
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Грабителя разыскали росгвардейцы

Сегодня ночью на пункт централизованной охраны поступил сигнал «тревога» из бара-магазина в центре Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны.

Выяснилось, что посетитель не смог заплатить за алкоголь из-за нехватки денег на карте. В итоге он схватил пакет со спиртным и убежал.

- Наряд вневедомственной охраны установил приметы подозреваемого и в ходе отработки близлежащих улиц задержал мужчину. В ходе разбора было установлено, что задержанным оказался 45-летний гражданин соседнего государства в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Задержанный доставлен в отдел полиции.


грабеж Росгвардия

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