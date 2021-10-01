Алкоголь молодой человек распил со своими знакомыми
В продуктовом магазине на улице Ербанова в Улан-Удэ украли элитный алкоголь. В ходе инвентаризации сотрудники торговой точки обнаружили отсутствие бутылки коньяка стоимостью более 14 тысяч рублей.
Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, установили личность подозреваемого. Позже он был задержан в компьютерном клубе.
Выяснилось, что ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 19-летний молодой человек пришёл в магазин для того, чтобы алкоголь купить. Но, поскольку денег у него было недостаточно, он решил украсть понравившуюся бутылку спиртного. Парень спрятал её под куртку и вышел из торговой точки.
Коньяк молодой человек распил со своими знакомыми.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец стащил дорогой коньяк из магазина
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