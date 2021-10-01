Всего выпало семь бетонных плит
В Иркутске автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого произошло падение бетонных плит на дорогу.
Всё произошло сегодня около 10 часов на въезде в город.
- 43-летний водитель автомобиля Mitsubishi Fuso на федеральной автодороге «Сибирь», по предварительной информации, при прохождении поворота, не учел особенности скоростного режима на данном участке. Вследствие этого произошло падение из кузова бетонных плит на проезжую часть, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
При падении одна из плит упала на автомобиль «Лексус», который после удара съехал с проезжей части и опрокинулся.
Также автомобиль «Газель» совершил наезд на одну из бетонных плит, упавшую на проезжей части.
Всего на проезжую часть из Mitsubishi выпало семь бетонных плит.
На месте работают сотрудники ГИБДД, информация о пострадавших уточняется.
В Иркутске бетонные плиты выпали из грузовика на дорогу и на «Лексус»
Происшествия, Фото:
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