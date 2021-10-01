Мужчина признался, что стрелял «из спортивного интереса»
Вечером 30 сентября в городе Тулун в полицию обратились местные жители и сообщили о стрельбе. На улице Мира мужчина стрелял из окна многоквартирного дома.
На место происшествия незамедлительно выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции. 31-летний мужчина был задержан и доставлен в ОВД.
Установлено, что мужчина стрелял из пневматической винтовки (воздушки).
- Пришёл к своему другу и увидел у него за телевизором пневматическую винтовку. Решил выстрелить из неё по мусорному баку из спортивного интереса. Прежде чем выстрелить, я убедился, что вокруг нет людей, - рассказал на допросе задержанный.
Он заверил, что раскаивается в своём поступке и больше так делать не будет.
- В результате действий гражданина никто не пострадал. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области устроил стрельбу из окна квартиры
Происшествия, Фото:
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