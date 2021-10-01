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Житель Иркутской области устроил стрельбу из окна квартиры

Житель Иркутской области устроил стрельбу из окна квартиры
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина признался, что стрелял «из спортивного интереса»

Вечером 30 сентября в городе Тулун в полицию обратились местные жители и сообщили о стрельбе. На улице Мира мужчина стрелял из окна многоквартирного дома.

На место происшествия незамедлительно выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции. 31-летний мужчина был задержан и доставлен в ОВД.

Установлено, что мужчина стрелял из пневматической винтовки (воздушки).

- Пришёл к своему другу и увидел у него за телевизором пневматическую винтовку. Решил выстрелить из неё по мусорному баку из спортивного интереса. Прежде чем выстрелить, я убедился, что вокруг нет людей, - рассказал на допросе задержанный.

Он заверил, что раскаивается в своём поступке и больше так делать не будет.

- В результате действий гражданина никто не пострадал. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
стрельба

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