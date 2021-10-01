Кражей окончилось застолье трёх друзей
27 сентября 43-летняя улан-удэнка обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что в середине августа после распития спиртного со знакомыми пропали её телефон и банковская карта. С карты затем была снята крупная сумма, сообщили в МВД по Бурятии.
Женщина более месяца ждала, что приятели сознаются в содеянном и вернут украденное, однако друзья свою вину отрицали.
Полицейские задержали двух участников компании. Выяснилось, что телефон со стола украла 38-летняя гостья. После она сбросила настройки на телефоне и оставила его для собственного пользования.
46-летний мужчина, в свою очередь, забрал с собой кредитную банковскую карту, которую хозяйка дома давала ему для покупки алкоголя и продуктов. В последующем он периодически снимал наличные и тратил их на спиртное. Всего он украл 48 тысяч рублей.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Улан-удэнка месяц ждала сознательности от воров
Происшествия, Фото:
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