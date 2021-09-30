 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 сентября

29 сентября

Популярное

В Бурятии оштрафовали торговку спиртом

В Бурятии оштрафовали торговку спиртом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина, торговавшая спиртом, не является предпринимателем

Бичурский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом.

Женщина, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея лицензии на продажу алкоголя, продала спиртосодержащую жидкость своей знакомой.

При назначении наказания суд учёл в действиях жительницы наличие исключительных обстоятельств, связанных с характером совершённого правонарушения, личность и имущественное положение и назначил наказание в виде штрафа - 6000 рублей.

Постановление вступило в законную силу, сообщили в суде.
штраф алкогольные напитки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области мужчину убили гантелью
В Иркутской области мужчину убили гантелью
Происшествия, 30.09.2021
Убийца завернул тело в ковёр и спрятал
33-летний братчанин украл огромного плюшевого мишку
33-летний братчанин украл огромного плюшевого мишку
Происшествия, 30.09.2021
Мужчина стащил медведя из цветочного магазина
В Улан-Удэ ребёнок упал с качелей на бетонную плиту
В Улан-Удэ ребёнок упал с качелей на бетонную плиту
Происшествия, 30.09.2021
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи
«Пункт назначения»: В Бурятии произошло ДТП с сорвавшимися брёвнами
«Пункт назначения»: В Бурятии произошло ДТП с сорвавшимися брёвнами
Происшествия, 30.09.2021
По предварительным данным, в аварии пострадал один из водителей
Из здания правительства Бурятии эвакуировали людей
Из здания правительства Бурятии эвакуировали людей
Происшествия, 30.09.2021
Поводов для паники, как выяснилось, нет 
Благодаря бдительной иркутянке на пожаре спасли трёх человек
Благодаря бдительной иркутянке на пожаре спасли трёх человек
Происшествия, 30.09.2021
Горящая лестница отрезала жильцам путь на улицу
Жительница Бурятии украла телефон в кафе
Жительница Бурятии украла телефон в кафе
Происшествия, 30.09.2021
Кражу раскрыли благодаря видеокамерам
В Улан-Удэ неизвестные заливают клеем домофоны
В Улан-Удэ неизвестные заливают клеем домофоны
Происшествия, 30.09.2021
Вредители повредили уже десятки домофонных панелей. ВИДЕО
Жительница Иркутской области при покупке шпица стала жертвой мошенников
Жительница Иркутской области при покупке шпица стала жертвой мошенников
Происшествия, 30.09.2021
Мечтая о собаке, женщина перевела деньги мошеннику, убедившему её в безопасности сделки
В Бурятии обрушился мост
В Бурятии обрушился мост
Происшествия, 30.09.2021
Мост обрушился от проезда по нему грузовика
В Бурятии не могут установить личность погибшей женщины
В Бурятии не могут установить личность погибшей женщины
Происшествия, 30.09.2021
Предположительно, она погибла в начале августа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^