Женщина, торговавшая спиртом, не является предпринимателем
Бичурский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом.
Женщина, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея лицензии на продажу алкоголя, продала спиртосодержащую жидкость своей знакомой.
При назначении наказания суд учёл в действиях жительницы наличие исключительных обстоятельств, связанных с характером совершённого правонарушения, личность и имущественное положение и назначил наказание в виде штрафа - 6000 рублей.
Постановление вступило в законную силу, сообщили в суде.
В Бурятии оштрафовали торговку спиртом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийца завернул тело в ковёр и спрятал
Мужчина стащил медведя из цветочного магазина
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи
По предварительным данным, в аварии пострадал один из водителей
Лодка попала в водоворот
Грабители избили сторожа
Поводов для паники, как выяснилось, нет
Горящая лестница отрезала жильцам путь на улицу
Кражу раскрыли благодаря видеокамерам
Вредители повредили уже десятки домофонных панелей. ВИДЕО
Мечтая о собаке, женщина перевела деньги мошеннику, убедившему её в безопасности сделки
Общая площадь пожара составила 177 кв.м.
Мост обрушился от проезда по нему грузовика
Возглавляла группу 60-летняя женщина
Предположительно, она погибла в начале августа