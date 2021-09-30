В Бурятии оштрафовали торговку спиртом

Женщина, торговавшая спиртом, не является предпринимателем



Бичурский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом.



Женщина, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея лицензии на продажу алкоголя, продала спиртосодержащую жидкость своей знакомой.



При назначении наказания суд учёл в действиях жительницы наличие исключительных обстоятельств, связанных с характером совершённого правонарушения, личность и имущественное положение и назначил наказание в виде штрафа - 6000 рублей.



Постановление вступило в законную силу, сообщили в суде.

