В Иркутской области мужчину убили гантелью

Убийца завернул тело в ковёр и спрятал



В Иркутской области раскрыли убийство, совершённое 23 сентября в одном из домов посёлка Белореченский. По данным следствия, трое мужчин распивали спиртные напитки, между двумя из них произошёл конфликт.



В ходе ссоры один мужчина гантелью нанёс множественные удары по голове другому мужчине, убив на месте. После чего подозреваемый завернул тело в ковёр и перенёс его в подвал дома.



- В настоящее время следователи следственного управления проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

