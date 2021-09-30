Убийца завернул тело в ковёр и спрятал
В Иркутской области раскрыли убийство, совершённое 23 сентября в одном из домов посёлка Белореченский. По данным следствия, трое мужчин распивали спиртные напитки, между двумя из них произошёл конфликт.
В ходе ссоры один мужчина гантелью нанёс множественные удары по голове другому мужчине, убив на месте. После чего подозреваемый завернул тело в ковёр и перенёс его в подвал дома.
- В настоящее время следователи следственного управления проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.
В Иркутской области мужчину убили гантелью
Происшествия, Фото:
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