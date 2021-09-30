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33-летний братчанин украл огромного плюшевого мишку

Происшествия, 
Мужчина стащил медведя из цветочного магазина

Братчанин убежал из цветочного магазина с огромным плюшевым медведем.

- На днях в полицию обратилась продавец и сообщила, что неизвестный похитил внушительных размеров мягкую игрушку - панду. Сумму ущерба заявительница оценила в девять тысяч рублей. Действия злоумышленника зафиксировала камера наружного наблюдения и вскоре его задержали оперативники, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Грабителем оказался ранее судимый 33-летний житель Братска. В его квартире полицейские обнаружили и изъяли игрушечного медведя. Вскоре панду вернут в магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.



грабеж

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