Лодка попала в водоворот
В ночь на 29 сентября на реке Шилка в Забайкальском крае течением снесло лодку, в которой находились трое рыбаков.
На место происшествия были направлены инспекторы ГИМС. Несмотря на тёмное время суток, плохие погодные условия и сильное течение, инспекторы Александр Белозёров, Андрей Ильченко и старший инспектор Максим Простакишин добрались до рыбаков и смогли спасти их из безвыходного положения.
Выяснилось, что трое мужчин сплавлялись вниз по течению реки Шилка и попали в водоворот в 10 километрах от села Молодовск. Гребную лодку вынесло на камни, которые распороли плавсредство. Рыбакам удалось выйти на левый скалистый берег реки, выбраться с которого самостоятельно было невозможно. Там их и обнаружили инспекторы ГИМС. Они доставили спасённых мужчин в село Молодовск, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Забайкалье спасли трёх рыбаков, чью лодку распороли камни
Происшествия, Фото:
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