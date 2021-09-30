В Забайкалье спасли трёх рыбаков, чью лодку распороли камни

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Лодка попала в водоворот



В ночь на 29 сентября на реке Шилка в Забайкальском крае течением снесло лодку, в которой находились трое рыбаков.



На место происшествия были направлены инспекторы ГИМС. Несмотря на тёмное время суток, плохие погодные условия и сильное течение, инспекторы Александр Белозёров, Андрей Ильченко и старший инспектор Максим Простакишин добрались до рыбаков и смогли спасти их из безвыходного положения.



Выяснилось, что трое мужчин сплавлялись вниз по течению реки Шилка и попали в водоворот в 10 километрах от села Молодовск. Гребную лодку вынесло на камни, которые распороли плавсредство. Рыбакам удалось выйти на левый скалистый берег реки, выбраться с которого самостоятельно было невозможно. Там их и обнаружили инспекторы ГИМС. Они доставили спасённых мужчин в село Молодовск, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.







