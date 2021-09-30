Грабители избили сторожа
Недовольный размером заработной платы читинец решил забрать имущество работодателя, об этом случае рассказали в УМВД по Забайкальскому краю.
С сообщением о грабеже в полицию обратился сторож объекта, на котором проводятся ремонтные работы. Ночью в здание вошли четверо неизвестных, избили сторожа и забрали электроинструменты на общую сумму 73 500 рублей.
Полицейские установили подозреваемых. Как выяснилось, одним из них оказался бывший работник данного объекта, у которого ранее был конфликт с руководством из-за размера заработной платы. Поэтому он и пошёл на кражу, позвав с собой знакомых. Однако в помещении оказался сторож.
В настоящее время все участники преступления задержаны. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Часть похищенного инструмента изъята. Полицейские принимают меры к изъятию оставшегося имущества.
Недовольный зарплатой читинец обокрал работодателя
Происшествия, Фото:
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