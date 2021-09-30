Горящая лестница отрезала жильцам путь на улицу
Ночью 29 сентября произошёл пожаре в двухэтажном брусовом доме на улице Баумана в Иркутске. На момент прибытия пожарных в одном из подъездов наблюдалось сильное задымление - там горел лестничный марш. Из-за этого пути эвакуации жильцам были отрезаны, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
До приезда пожарных через окно успела выбраться женщина, проживающая на первом этаже. По её словам, около двух часов ночи она обратила внимание на недостаточное освещение в квартире. Приоткрыв входную дверь, увидела яркое пламя в подъезде. Женщина выбралась через окно, громкими криками оповестила соседей о пожаре и позвонила пожарным.
На улицу самостоятельно вышли 13 человек из соседнего подъезда, а жильцы другого ждали помощи пожарных.
Два звена газодымозащитной службы при помощи ручных пожарных лестниц из окна дома первого этажа спасли двух человек. Одного из них, пожилого мужчину, вытаскивали на руках, так как он не мог передвигаться самостоятельно. Со второго этажа по трёхколенной пожарной лестнице в удовлетворительном состоянии был эвакуирован ещё один мужчина.
Огонь повредил подъезд на площади 10 квадратных метров, а также перекрытие между первым и вторым этажами, и кровлей. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Дознаватели МЧС в ходе проверки установили, что наибольшие термические повреждения наблюдаются в тамбуре второго подъезда. В этом месте обнаружены два очага возгорания. Следов аварийного режима работы электросети установлено не было.
В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается поджог.
Всего с начала года в Иркутской области произошло 4646 пожаров, на которых погибли 123 человека, 143 человек получили травмы, 624 человека спасены.
Благодаря бдительной иркутянке на пожаре спасли трёх человек
Происшествия, Фото:
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