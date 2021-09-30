Кражу раскрыли благодаря видеокамерам
Полицейские раскрыли кражу телефона из кафе в Бичурском районе. По подозрению задержана ранее судимая 36-летняя жительница села Бичура.
Установлено, что пришедшая в кафе с сестрой женщина заметила на соседнем столе оставленный посетительницей без присмотра гаджет. Забрав телефон, женщина спрятала его в сумку своей сестры, при этом не поставив её в известность.
Придя домой, она взяла телефон из сумки и перепрятала в доме.
- Раскрытию преступления способствовало наличие камер видеонаблюдения в кафе. По записям была установлена личность злоумышленницы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Телефон полицейские вернули владелице. На воровку возбудили уголовное дело.
Жительница Бурятии украла телефон в кафе
Происшествия, Фото:
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