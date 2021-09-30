Жительница Бурятии украла телефон в кафе

Кражу раскрыли благодаря видеокамерам



Полицейские раскрыли кражу телефона из кафе в Бичурском районе. По подозрению задержана ранее судимая 36-летняя жительница села Бичура.



Установлено, что пришедшая в кафе с сестрой женщина заметила на соседнем столе оставленный посетительницей без присмотра гаджет. Забрав телефон, женщина спрятала его в сумку своей сестры, при этом не поставив её в известность.



Придя домой, она взяла телефон из сумки и перепрятала в доме.



- Раскрытию преступления способствовало наличие камер видеонаблюдения в кафе. По записям была установлена личность злоумышленницы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Телефон полицейские вернули владелице. На воровку возбудили уголовное дело.

