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Жительница Иркутской области при покупке шпица стала жертвой мошенников

Происшествия, 
Мечтая о собаке, женщина перевела деньги мошеннику, убедившему её в безопасности сделки

59-летнеяя жительница города Тулун стала жертвой мошенников при покупке собаки породы шпиц, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

На сайте «Авито» женщина нашла объявление о продаже породистой собаки. Она связалась по указанному в объявлении номеру телефона с «владельцем питомца». Последний предложил перевести ему свыше 20 тысяч рублей. При этом он пояснил, что деньги получит только после того, как женщине будет доставлен щенок. Ничего не подозревающая женщина согласилась на условия «сделки» и перевела свои сбережения. Не получив собаку и потеряв деньги, женщина обратилась в полицию.

Полицейские призывают граждан ни в коем случае не переводить деньги посторонним лицам, а также не переводить оплату за товар или услуги, не убедившись в достоверности объявления.

Кроме того, на сайте бесплатных объявлений не рекомендуется переводить беседу в сторонние мессенджеры. Внутренние ресурсы сайтов купли-продажи как правило выявляют и блокируют подложные ссылки, которые мошенники могут отправлять для оплаты. Поэтому аферисты часто стараются продолжить разговор в других мобильных приложениях.


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